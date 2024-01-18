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У Херсоні через обстріли окупантів без опалення залишилось 56 багатоповерхівок

У Херсоні через обстріли окупантів без опалення залишилось 56 багатоповерхівок

Київ • УНН

 • 23853 перегляди

Внаслідок обстрілів окупантів у Херсоні зупинилася котельня, через що 56 багатоквартирних будинків залишилися без тепла. Наразі тривають роботи з оцінки збитків та планування відновлення.

Через обстріли окупантів у Херсоні зупинено роботу однієї з котелень. Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, 56 багатоквартирних будинків залишились без тепла, передає УНН.

Через обстріли з боку російських окупаційних військ аварійно зупинено роботу місцевої котельні та припинено газопостачання у мікрорайоні. Без опалення на цю годину залишились 56 багатоквартирних будинків, без газопостачання - 8 800 квартир 

- повідомив Мрочко і додав, що йдеться про район Корабел.

За його словами, наразі спеціалісти АТ "Херсонгаз" та "Херсонобленерго" вивчають обсяг пошкоджень для визначення термінів відновлення.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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