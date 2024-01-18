У Херсоні через обстріли окупантів без опалення залишилось 56 багатоповерхівок

Через обстріли окупантів у Херсоні зупинено роботу однієї з котелень. Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, 56 багатоквартирних будинків залишились без тепла, передає УНН.

Через обстріли з боку російських окупаційних військ аварійно зупинено роботу місцевої котельні та припинено газопостачання у мікрорайоні. Без опалення на цю годину залишились 56 багатоквартирних будинків, без газопостачання - 8 800 квартир