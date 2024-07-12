В селе Старица Волчанской громады на Харьковщине три человека подорвались на взрывном устройстве, их госпитализировали. Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация, пишет УНН.

В Чугуевском районе три человека подорвались на взрывном устройстве. Происшествие произошло в селе Старица. В результате взрыва ранения получили гражданские: мужчины 18 и 63 лет и женщина 43 лет, - говорится в сообщении.

В ОВА также отметили, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета, нужно сообщить о находке по одному из номеров: "101", "102" или "112".

Напомним

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