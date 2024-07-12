Три человека в возрасте 18, 43 и 63 года, получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве в селе Старица Харьковской области и были госпитализированы.
В селе Старица Волчанской громады на Харьковщине три человека подорвались на взрывном устройстве, их госпитализировали. Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация, пишет УНН.
В Чугуевском районе три человека подорвались на взрывном устройстве. Происшествие произошло в селе Старица. В результате взрыва ранения получили гражданские: мужчины 18 и 63 лет и женщина 43 лет,
В ОВА также отметили, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета, нужно сообщить о находке по одному из номеров: "101", "102" или "112".
Напомним
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