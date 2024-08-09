В Харькове женщина выпала с 9-го этажа - полиция

30-летняя женщина выпала из окна 9-го этажа многоэтажки в Харькове во время употребления спиртных напитков, ее доставили в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в Харьковской области в пятницу, пишет УНН.

Детали

"8 августа около 19:16 в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки по улице Академика Павлова выпала женщина", - говорится в сообщении.

"С множественными травмами ее доставили в больницу. Состояние потерпевшей врачи оценивают как тяжелое", - сообщили правоохранители.

Полицией установлено, что "во время употребления спиртных напитков 30-летняя женщина выпала из окна девятого этажа". Во время осмотра места происшествия, как указано, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые отправлены на экспертное исследование. Назначен ряд судебных экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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