В Харькове сегодня завершилась самая длинная воздушная тревога с начала полномасштабного вторжения рф. Она длилась более двух суток. Об этом пишет УНН.

Детали

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 18:31 23 июля, в среду. Она продлилась двое суток, два часа и 31 минуту. Об этом в частности свидетельствуют данные сервиса alerts.in.ua, который показывает все воздушные тревоги в Украине.





Об отбое тревоги объявили только в 21:02 25 июля.

Дополнение

Кроме того, по состоянию на 25 июля на Харьковщине более 74 суток продолжаются тревоги в Липецкой и Волчанской громадах - их объявили еще 12 мая.

Справочно

Данные являются приблизительными, ведь официальный источник с информацией о воздушных тревогах появился только 15 марта 2022 года.