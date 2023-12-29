В Харькове зафиксировали 22 "прилета": глава ОВА сообщает о погибшем и 8 раненых

В Харькове во время вражеской атаки зафиксировано 22 "прилета", известно об одном погибшем и раненых людях, сообщил в эфире телемарафона мэр города Игорь Терехов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в Харькове один человек погиб и 8 получили ранения, есть повреждения гражданской инфраструктуры города, пишет УНН.

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"К сожалению, обстрелы начались с 5 утра и продолжились до 8 часов. На сейчас мы насчитали 22 обстрела, 22 прилета по разным районам города Харькова. (...) В настоящее время в больницах находится 7 пострадавших. К сожалению, один человек погиб. Сейчас разбирают завалы работники ГСЧС", - сказал Терехов.

Как уточнил Синегубов в Telegram, "по состоянию на сейчас в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, мужчина около 35 лет". "Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте", - отметил глава ОВА.

"Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия. Данные уточняются", - указал Синегубов.

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