В Харькове зафиксировали 22 "прилета": глава ОВА сообщает о погибшем и 8 раненых

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  127221 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  171274 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  192096 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  211593 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  190319 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  194932 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  183861 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  187588 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  194555 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178766 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168346 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151548 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132922 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129881 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139662 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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В Харькове зафиксировали 22 "прилета": глава ОВА сообщает о погибшем и 8 раненых

Один человек погиб и восемь получили ранения в Харькове в результате 22 вражеских "прилетов", которые нанесли ущерб гражданской инфраструктуре, в том числе медицинскому учреждению.

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В Харькове зафиксировали 22 "прилета": глава ОВА сообщает о погибшем и 8 раненых

В Днепре в результате атаки рф произошел пожар в торговом центре - СМИ

Российская атака на Днепр вызвала пожар в местном торговом центре.

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В Днепре в результате атаки рф произошел пожар в торговом центре - СМИ

Во Львове есть попадание в жилой дом, есть пострадавшие - ОВА

Во время вражеского обстрела пострадал львовский жилой дом, что привело к раненым.

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Во Львове есть попадание в жилой дом, есть пострадавшие - ОВА

Во Львове слышны взрывы - Садовый

Львов всколыхнули взрывы; местные власти предостерегают от фото- и видеосъемки и призывают людей искать максимально безопасное место.

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В результате вражеского обстрела на территории складов в Подольском районе Киева возник пожар, есть предварительные сообщения о раненых.

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Киев подвергся вражеской атаке, приведшей к пожарам.

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Еще плюс 850 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Еще плюс 850 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Пожар в одесской многоэтажке ликвидирован - горсовет

Пожар в одесской многоэтажке, вызванный обломками беспилотника, ликвидирован, утром откроется центр помощи пострадавшим жильцам.

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Пожар в одесской многоэтажке ликвидирован - горсовет