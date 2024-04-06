В Харькове взрыв, местных просят находиться в укрытиях

Днем, 6 апреля в Харькове прогремел взрыв. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Детали

Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: будьте в укрытиях! - предупредил Синегубов.

Также в местных Telegram-каналах сообщили, что в городе прогремел взрыв.

Дополнение

Несколько ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.