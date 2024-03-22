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В Харькове временно не работают линии Службы спасения "101" и "112"
Линии экстренных служб "101" и "112" в Харькове временно не работают, для вызова Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предоставлены резервные номера.
На Львовщине есть попадание "шахедов": враг целился по энергетической инфраструктуре
Российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области, вызвав пожар, который сейчас тушат пожарные.
Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Франковщине
Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области с помощью беспилотников и ракет, ранив одного человека.
В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 74 боевых столкновения, во время которых противник нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, а также 150 раз применил реактивные системы залпового огня.
Укрзализныця сообщила о возможных задержках поездов из-за ночной атаки
Укрзализныця сообщает о возможных задержках поездов из-за ночных обстрелов, некоторые участки обесточены, задействованы резервные схемы электроснабжения и тепловозы, но все поезда продолжают курсировать.
Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины нанесли 9 авиационных ударов по личному составу, вооружению, военной технике и зенитно-ракетным комплексам противника.
Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику - Галущенко
Россияне осуществляет самую масштабную за последнее время атаку на украинский энергетический сектор, которая имеет целью вызвать масштабный сбой в энергосистеме страны, что приведет к отключению электроэнергии и повреждению объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии в разных регионах.
Последствия атаки на Хмельницкий: есть погибшие и травмированные
Российская атака на Хмельницкий привела к жертвам среди гражданского населения, гибели людей, повреждению жилых домов и объектов инфраструктуры.
Российская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу Днепровской ГЭС
Российская ракета попала в гражданский троллейбус, который пересекал плотину Днепровской ГЭС, вызвав жертвы среди пассажиров.
В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены
Во время массированного ракетного обстрела Запорожья было разрушено 7 домов, еще 35 повреждены, есть жертвы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.