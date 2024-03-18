В Харькове спасатели ликвидировали пожар площадью 100 кв. м и эвакуировали 20 жителей

В Харькове пожарные потушили пожар площадью 100 кв.м в жилой пятиэтажке. Также удалось эвакуировать 20 жителей. Причины происшествия сейчас выясняются. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Харькове спасатели ликвидировали пожар в жилом пятиэтажном здании.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, пылали утеплитель наружной стены и балконы на первых пяти этажах дома.

Площадь пожара составляла 100 кв.м.

Предварительно удалось эвакуировать 20 жителей.

Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются.

Из-за массированных обстрелов Сумщины и Харьковщины более 8,6 тысячи потребителей остались без света - Минэнерго