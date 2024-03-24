В Харькове около 60% домов с отоплением, и около 40% со светом - Терехов

В Харькове практически все дома с водой. Около 60% домов подключены к отоплению и около 40% со светом. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Ситуация очень тяжелая. Сегодня работают работники Харьковоблэнерго, Укрэнерго, наше коммунальное предприятие присоединилось, чтобы восстановить энергоснабжение - сказал Терехов.

По его словам, практически все дома харьковчан сегодня с водой.

Мы имеем сегодня подключение водосети. Практически все дома харьковчан сегодня с водой и канализацией. Около 60% домов харьковчан подключены к отоплению. Что касается энергетики, то есть отключения, есть включения. То есть сегодня энергетики стабильно не могут подать электроснабжение для всего города, но работают над восстановлением. Около 40% домов харьковчан запитаны и они с электроэнергией - рассказал Терехов.

Дополнение

23 марта Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Харькове подключают к электроэнергии бытовых потребителей после массированной атаки рф в ночь на 22 марта.

22 марта сообщалось, что в Харькове энергетики разработали план восстановления электроснабжения, который состоит из двух последовательных этапов. Первоочередной задачей является обеспечение питания критических объектов. Затем произойдет восстановление стандартной схемы электроснабжения.