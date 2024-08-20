В Харькове нетрезвый мужчина стрелял из ружья по прохожим, его задержали - полиция
Киев • УНН
52-летний харьковчанин подозревается в том, что в нетрезвом состоянии угрожал прохожим и стрелял из ружья. Полиция задержала злоумышленника в Индустриальном районе, изъяла оружие и открыла уголовное производство за хулиганство.
В Харькове мужчину задержали по подозрению в том, что в нетрезвом состоянии угрожал прохожим и стрелял из ружья, открыто уголовное производство, оружие изъяли, сообщили в ГУНП в Харьковской области во вторник, пишет УНН.
На улице нетрезвый мужчина приставал к прохожим, оскорблял и угрожал физической расправой. Затем вынес ружье и произвел выстрел в их сторону. Телесных повреждений никто не получил
На место происшествия выехали правоохранители, где, как сообщается, обнаружили злоумышленника и изъяли у него оружие. "Нарушителем оказался 52-летний харьковчанин", - отметили в полиции.
Полицейские задержали мужчину в Индустриальном районе города.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
Открыто уголовное производство ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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