В Харькове нетрезвый мужчина стрелял из ружья по прохожим, его задержали - полиция

В Харькове мужчину задержали по подозрению в том, что в нетрезвом состоянии угрожал прохожим и стрелял из ружья, открыто уголовное производство, оружие изъяли, сообщили в ГУНП в Харьковской области во вторник, пишет УНН.

На улице нетрезвый мужчина приставал к прохожим, оскорблял и угрожал физической расправой. Затем вынес ружье и произвел выстрел в их сторону. Телесных повреждений никто не получил - сообщили в полиции в Telegram.

На место происшествия выехали правоохранители, где, как сообщается, обнаружили злоумышленника и изъяли у него оружие. "Нарушителем оказался 52-летний харьковчанин", - отметили в полиции.

Полицейские задержали мужчину в Индустриальном районе города.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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