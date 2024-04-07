В Харькове изменено движение общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии

В Харькове сегодня, 7 апреля, частично изменено движение наземного общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии. Об этом сообщили в Харьковском городском совете, пишет УНН.

Сегодня, 7 апреля, на линии вышли троллейбусы №1,5,6,7,45,46,51,52,53 и 60. Троллейбус №3 курсирует по сокращенному маршруту: разворотный круг "Ул. 12 Апреля" - разворотный круг "Ул. Одесская", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что автобусы ходят по основной схеме. Также в городе введены дополнительные маршруты по схеме блэкаута. Автобус №147 курсирует от пл. Конституции до ул. Одесской.

Напомним

россияне атаковали Харьков с помощью беспилотников, повредив частный дом и ранив 62-летнего мужчину. К счастью, вражеские атаки шахедов в Лозовском и Харьковском районах не привели к жертвам.