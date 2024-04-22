В Харькове из-за российского удара перебои с сигналом цифрового телевидения

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єОселя: с начала года почти 3 тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья
С начала 2024 года 2 887 украинцев получили кредиты на сумму 5 миллиардов гривен на приобретение 2 800 квартир и 87 частных домов по программе "єОселя".
СБУ разоблачила агента рф, который наводил ракеты на Приднепровскую ТЭС
Предатель, работавший на российскую военную разведку, приговорен к 15 годам заключения за сбор данных о Приднепровской ТЭС и управление российскими ракетными ударами по военной и энергетической инфраструктуре Украины.
Рамштайн-21: глава Минобороны Нидерландов анонсировала встречу на конец недели
Следующая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в конце этой недели, сообщила руководительница Минобороны Нидерландов.
Умеров: "Системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины"
Министр обороны Украины Андрей Умеров заявил, что системы противовоздушной обороны имеют решающее значение для защиты украинского неба от массированных ударов со стороны россии, включая беспрецедентное применение 1,5-тонных управляемых бомб. ПВО также позволит украинским войскам отразить российскую агрессию и заставить их отступить.
Генпрокурор и глава ЮНИСЕФ в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании
Генеральный прокурор Андрей Костин и представитель ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде подписали Меморандум о взаимопонимании по адаптации уголовного правосудия к наилучшим интересам детей и противодействию домашнему насилию.
Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 26-летнего военнослужащего
26-летний военнослужащий, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство полицейских в Винницкой области, взят под стражу без права внесения залога.
Водителю BMW, который насмерть сбил женщину и травмировал мужчину в столице, сообщено о подозрении
36-летний водитель BMW был обвинен в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели 40-летней женщины и травмированию 33-летнего мужчины на Большой кольцевой дороге в Киеве.
Расстрел полицейских в Винницкой области: 26-летний подозреваемый совершил не менее 4 выстрелов в правоохранителя
26-летний военнослужащий, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство полицейских в Винницкой области, совершил по меньшей мере 4 выстрела в правоохранителя.
У кадырова последняя стадия некроза поджелудочной железы - росСМИ
Шансы кадыров победить тяжелую болезнь минимальны, в кремле уже готовят для него замену.