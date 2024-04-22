В Харькове из-за российского удара перебои с сигналом цифрового телевидения

Россияне нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры. Есть перебои с сигналом цифрового телевидения. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет. На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения. - написал Синегубов.

Детали

Председатель ОВА отметил, что человеческих жертв нет. Все сотрудники пораженного объекта на момент тревоги находились в укрытии.

В то же время Синегубов призвал харьковчан доверять только официальным источникам информации.

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