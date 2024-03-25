В Харькове из-за атаки рф без света до 200 тыс. потребителей, в городе и восьми громадах области действуют графики отключений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  207869 просмотра

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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  178993 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

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22 марта 2024, 11:19  •  175780 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172276 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140314 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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21 марта 2024, 11:56  •  339963 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127359 просмотра

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В Харькове из-за атаки рф без света до 200 тыс. потребителей, в городе и восьми громадах области действуют графики отключений

В Харькове из-за российских атак без электричества находятся до 200 000 потребителей, в городе и восьми громадах области действуют графики отключения электроэнергии.

Общество •   •  1690 просмотра
В Харькове из-за атаки рф без света до 200 тыс. потребителей, в городе и восьми громадах области действуют графики отключений

Энергетики сделали невероятное: в Харькове запустили движение метро

В Харькове снова работает метро, которое было приостановлено после массированных вражеских обстрелов, почти полностью отрезавших город от электроснабжения.

Общество •   •  3217 просмотра
Энергетики сделали невероятное: в Харькове запустили движение метро

Джонсон вынесет на голосование законопроект о помощи Украине после пасхальных каникул - конгрессмен

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о предоставлении помощи Украине после пасхальных каникул, о чем заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

политика •   •  5785 просмотра
Джонсон вынесет на голосование законопроект о помощи Украине после пасхальных каникул - конгрессмен

В Николаеве в результате падения обломков вражеского дрона 11 пострадавших - ОВА

В Николаеве 11 человек получили ранения, когда обломки сбитого вражеского беспилотника упали на частный сектор. Загорелся дом и два автомобиля.

Война •   •  6439 просмотра
В Николаеве в результате падения обломков вражеского дрона 11 пострадавших - ОВА

Буданов рассказал участвует ли в спецоперациях ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что участвует в планировании спецопераций, которые проводит его ведомство, но не вмешивается в непосредственную работу исполнителей.

Война •   •  8470 просмотра
Буданов рассказал участвует ли в спецоперациях ГУР

"Носит критический характер": ГУР сообщило детали повреждений пораженного российского вдк "ямал"

Российский большой десантный корабль "ямал" был критически поврежден в результате поражения, по оценкам ГУР.

Война •   •  7010 просмотра
"Носит критический характер": ГУР сообщило детали повреждений пораженного российского вдк "ямал"

россияне попали по критической инфраструктуре в Херсонской области - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы и объект критической инфраструктуры во многих населенных пунктах Херсонской области, повредив здания и транспортные средства, но не вызвав никаких жертв среди гражданского населения.

Война •   •  8585 просмотра
россияне попали по критической инфраструктуре в Херсонской области - ОВА

В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии и остановлен электротранспорт

Из-за атак российских беспилотников, которые повредили подстанции в Одесской области, осуществляются аварийные отключения электроэнергии и приостановлено движение электротранспорта, чтобы предотвратить дальнейшую перегрузку оборудования.

Война •   •  9916 просмотра
В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии и остановлен электротранспорт

Войска рф нанесли 258 ударов по Запорожской области: жертв нет

За минувшие сутки рф осуществила 258 атак по 9 населенным пунктам Запорожской области, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.

Общество •   •  12533 просмотра
Войска рф нанесли 258 ударов по Запорожской области: жертв нет

Били по Николаевской и Одесской области - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки

Прошлой ночью российские войска атаковали беспилотниками энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, вызвав разрушения и ранения.

Война •   •  11868 просмотра
Били по Николаевской и Одесской области - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки