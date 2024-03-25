В Харькове из-за атаки рф без света до 200 тыс. потребителей, в городе и восьми громадах области действуют графики отключений

По состоянию на утро понедельника, 25 марта, в Харькове после российских атак без электроснабжения находится до 200 тыс. потребителей, в городе и восьми громадах области действует график почасовых отключений. За прошедшие сутки российские войска атаковали около 15 населенных пунктов Харьковщины. Обошлось без пострадавших. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Энергетики продолжают работать 24/7 над ликвидацией последствий обстрелов. Сейчас отключены до 200 тыс. абонентов города - написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, действует график почасовых отключений электроэнергии для Харькова и громад области: Мерефянской, Люботинской, Змиевской, Балаклеевской, Чугуевской, Изюмской, Богодуховской и Дергачевской. Графики находятся в процессе корректировки, добавил начальник ОВА.

Также он сообщил, что метро в Харькове работает, интервал движения - 20 минут.

Относительно вражеских атак за прошедшие сутки то, по словам Синегубова, артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Борисовка, Амбарное и др. Авиаударам подверглись н.п. Казачья Лопань, Золочев, Старица.

В 22:02 с. Золочев Богодуховского района. Вследствие вражеского обстрела КАБ повреждены 5 частных домов и линия электросетей.

В 21:15 враг совершил обстрел КАБами с. Казачья Лопань Харьковского района. Попадание по открытой территории.

В 18:00 в с. Куриловка Купянского района осуществлен вражеский обстрел.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

"Укрэнерго": ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться в конце следующей недели