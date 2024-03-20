В Керчи пришвартовался газовый танкер со скрытым названием - СМИ

В морском рыбном порту Керчи зафиксирован заход судна, название которого экипаж закрыл с помощью подручных средств. По данным Крым.Реалии это LPG танкер-газовоз, передаёт УНН.

Детали

По данным издания LPG танкер-газовоз с закрытым названием зашёл в порт 20 марта, и пришвартовался возле причала газового терминала керченского порта. Отмечается, что данные о судне, которые обычно размещены на корме, закрыты брезентом. Потому наименование судна и идентификационный номер танкера не читается.

Это не первый случай захода газовоза в рыбный порт Керчи, аналогичные случаи корреспонденты Крым.Реалии фиксировали и ранее. – отметили в издании.

Напомним, что гавани Крыма закрыты для судоходства после того как россия аннексировала полуостров.

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