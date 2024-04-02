В Каспийском море выявлен нефтяной разлив, названы предполагаемые причины

Дрейфующее нефтяное пятно, площадью около 7 кв. км обнаружено в Каспийском море, вблизи месторождения "Кашаган". Об этом пишет в Facebook Галина Чернова, руководитель эколого-правового центра "Глобус", со ссылкой на данные группы космического мониторинга, передает УНН.

Детали

В Каспийском море, на территории, прилегающей к нефтяному месторождению "Кашаган", был обнаружен серьезный разлив нефти. Произошедшее связывают с результатами деятельности компании NCOC (North Caspian Operating Company – компания, занимающаяся реализацией проекта по освоению морских нефтегазовых месторождений в Казахстане).

По данным группы, осуществляющей данный космический мониторинг "на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A от 30.04 (02:43 UTC) отобразился разлив у казахстанского месторождения и места добычи нефти "Кашаган". Вопросы к компании NCOC: что произошла у вас на морском комплексе, кто допустили этот разлив и как был преодолен данный инцидент? - пишет Галина Чернова, руководитель эколого-правового центра «Глобус».

Согласно информации, доступной на данный момент, образование дрейфующего нефтяного пятна связывают со следующими причинами:

1) случайная или аварийная утечка нефти при добыче,

2) сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации,

3) возможно произошла аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив.

Ранее, на общественных слушаниях относительно работы морского комплекса, представители нефтяной компании обещали не допустить загрязнения ни воздуха и морской акватории, пишет Чернова.

29 марта, компания NCOC проводила в ауле Дамба общественные слушания именно по работе морского комплекса компании. На все вопросы, которые звучали в зале от участников слушаний и через Zoom-площадку, менеджеры компании отвечали, что компания не допускает загрязнения ни воздуха, ни морской акватории: в докладах и презентациях специалистов NCOC и разработчиков проекта сообщалось, что компания стремится к "нулевым" выбросам и сбросам в окружающую среду нашего региона. Но так ли это! Разлив из космоса красноречиво говорит совсем о другом - заключила Галина Чернова.

Казахское издание Lada.kz обратилось за комментариями в пресс-службу нефтяной компании NCOC и в департамент экологии Атырауской области Казахстана.

В NCOC сообщили, что готовят информацию; в департаменте экологии корреспонденту издания "Lada" ответили, что проводят необходимые мероприятия по инциденту.

Напомним

Аварийная утечка нефтяной смеси произошла из нефтепровода вблизи села Победа Ахтырского района Сумской области, в результате чего был загрязнен земельный участок площадью 98 кв.м.

Цены на нефть упали из-за увеличения запасов сырой нефти в США и ожидания возможного бездействия ОПЕК+ в своей производственной политике, что привело к фиксации прибыли после сильного ралли в середине марта.