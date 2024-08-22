В Канаде более сотни еврейских учреждений получили сообщение о минировании

По всей Канаде около 125 еврейских учреждений получили электронные письма о заминировании, полиция начала расследование. Об этом сообщает CBC News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что все электронные письма были идентичными и содержали угрозы насильственной смерти с применением взрывчатки. Первый звонок об электронном письме с угрозами поступил в 7:10 утра из синагоги в Хэмпстеде, впоследствии появились и другие сообщения.

Полиция Монреаля разместила свои подразделения в части синагог. Также правоохранители проверили их на наличие подозрительных пакетов и лиц. Они ничего не обнаружили. Вскоре полиция Торонто, региона Йорк, Гамильтона, Оттавы и Калгари обнародовала заявления, подтверждая, что синагоги и другие еврейские организации получили электронное письмо и что в каждую из них были направлены сотрудники. Все они заявили, что взрывчатка не была найдена.

Премьер-министр Джастин Трюдо отреагировал. "Я возмущен сообщениями о том, что более 100 еврейских учреждений по всей Канаде стали сегодня мишенью для угроз. Это вопиющий антисемитизм", - написал он в соцсети X.

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