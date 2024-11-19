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В Калифорнии более 20 человек «зависли» в воздухе из-за неисправного аттракциона

Киев  •  УНН

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На аттракционе Sol Spin в парке Knott's Berry Farm из-за технической неисправности 22 человека провисели в воздухе более 2 часов. Механики с помощью крана эвакуировали всех пассажиров, двоих госпитализировали.

В штате Калифорния США, 22 человека застряли на два часа на неисправном аттракционе Sol Spin на ферме Knott's Berry Farm.

Пишет УНН со ссылкой на ABC News.

В понедельник на аттракционе Sol Spin в парке Knott's Berry Farm в Калифорнии 22 человека застряли в воздухе более чем на два часа из-за технической неисправности.

Механикам парка удалось опустить аттракцион на землю и эвакуировать пассажиров без серьезных травм. Однако некоторые из них покинули место происшествия в инвалидных колясках, а другие хромали. Двух посетительниц госпитализировали для дополнительного обследования «из соображений безопасности», хотя состояние их здоровья сразу не уточнялось.

Как отметили в Knott's Berry Farm, около 14:00 на аттракционе Sol Spin возникли технические проблемы, которые остановили его посреди цикла. Эвакуация гостей завершилась в 16:30, после того как механики, используя кран, смогли опустить аттракцион на землю. В момент остановки он находился в горизонтальном положении, и ни один из пассажиров не висел вверх ногами.

Причины неисправности пока не сообщаются. Аттракцион Sol Spin, расположенный в зоне Fiesta Village парка, является скоростной развлекательной каруселью, которая вращается в трех направлениях одновременно.

Напомним 

Летом в Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр, погиб 20-летний парень.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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