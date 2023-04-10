В Израиле начинают мобилизацию армии и полицейских резервов

Детали

По информации, в центре Тель-Авива один человек погиб и семь людей в возрасте от 17 до 74 лет получили ранения, в результате насильственных атак со смертельным исходом. Трагедия произошла, когда автомобиль врезался в людей, которые шли по велосипедной дорожке вдоль набережной в городе. Армия Израиля заявила, что уже начала розыск преступников.

Представитель местной полиции сообщил AFP, что "террорист был нейтрализован, это был теракт против мирных жителей, таран автомобиля".

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "поручил израильской полиции мобилизовать все резервные подразделения пограничной полиции и приказал ЦАХАЛу мобилизовать дополнительные силы". Об этом заявили в офисе Нетаньяху.

Акт насилия вспыхнул после того, как в среду израильская полиция столкнулась с палестинцами у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. До этого, Израиль ударил в ответ на ракетный обстрел из Сектора Газы и Ливана.

Израиль "нанес удары по целям, в том числе по террористической инфраструктуре, принадлежащей террористической организации ХАМАС на юге Ливана", - заявили в армии.

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