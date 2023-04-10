В Ізраїлі починають мобілізацію армії та поліцейських резервів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В п'ятницю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху мобілізував поліцію та армійські резерви після того, як на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві загинули троє людей, внаслідок атак зі смертельними наслідками, передає УНН з посиланням на France24.
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За інформацією, в центрі Тель-Авіва одна людина загинула і семеро людей віком від 17 до 74 років отримали поранення, внаслідок насильницьких атак зі смертельними наслідками. Трагедія сталась, коли автомобіль врізався в людей, які йшли велосипедною доріжкою вздовж набережної у місті. Армія Ізраїлю заявила, що вже розпочала розшук злочинців.
Представник місцевої поліції повідомив AFP, що "терорист був нейтралізований, це був теракт проти мирних жителів, таран автомобіля".
Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху "доручив ізраїльській поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції та наказав ЦАХАЛу мобілізувати додаткові сили". Про це заявили в офісі Нетаньяху.
Акт насильства спалахнув після того, як у середу ізраїльська поліція зіткнулася з палестинцями у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. До цього, Ізраїль вдарив у відповідь на ракетний обстріл із Сектора Гази та Лівану.
Ізраїль "завдав ударів по цілям, у тому числі по терористичній інфраструктурі, що належить терористичній організації ХАМАС на півдні Лівану", - заявили в армії.
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