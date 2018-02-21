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В Израиле озвучили ставку налога для криптовалюты

В Израиле озвучили ставку налога для криптовалюты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Налоговая служба Израиля вводит налогообложение на криптовалюты. Теперь криптосредства, подобные биткоину, будут облагаться налогом как товарная единица. Об этом пишет CTech, передает УНН.

“Поскольку криптотермины рассматриваются Налоговой службой Израиля как финансовые активы, а не валюта, израильские компании, использующие цифровые монеты в своей повседневной деятельности, должны будут платить налог на добавленную стоимость (НДС)”, — говорится в сообщении.

Так, индивидуальные инвесторы должны будут платить налог в 25% на прирост капитала. Кроме того, предприятия и биржи, торгующие криптовалютами, будут облагать налогом на добавленную стоимость в размере 17% (НДС).

При этом некоторые инвесторы будут освобождены от уплаты налогов. Уйти от налогообложения можно будет в случае, если криптовалюта используется для инвестиционных целей.

Соответствующий документ был опубликован Налоговой службой Израиля в понедельник, 19 февраля. Новые правила вступают в силу в 2018 финансовом году.

В то же время, Украина пока еще не определилась в вопросе регулирования рынка криптовалют.

В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалюте является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (его недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВРУ). В авторский коллектив своего документа (“О стимулировании рынка криптовалют и ее производных”) он включил даже подружку — Анастасию Байбородину.

Вместе с тем, эксперты Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.

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