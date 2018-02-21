В Израиле озвучили ставку налога для криптовалюты

“Поскольку криптотермины рассматриваются Налоговой службой Израиля как финансовые активы, а не валюта, израильские компании, использующие цифровые монеты в своей повседневной деятельности, должны будут платить налог на добавленную стоимость (НДС)”, — говорится в сообщении.

Так, индивидуальные инвесторы должны будут платить налог в 25% на прирост капитала. Кроме того, предприятия и биржи, торгующие криптовалютами, будут облагать налогом на добавленную стоимость в размере 17% (НДС).

При этом некоторые инвесторы будут освобождены от уплаты налогов. Уйти от налогообложения можно будет в случае, если криптовалюта используется для инвестиционных целей.

Соответствующий документ был опубликован Налоговой службой Израиля в понедельник, 19 февраля. Новые правила вступают в силу в 2018 финансовом году.

В то же время, Украина пока еще не определилась в вопросе регулирования рынка криптовалют.

В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалюте является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (его недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВРУ). В авторский коллектив своего документа (“О стимулировании рынка криптовалют и ее производных”) он включил даже подружку — Анастасию Байбородину.

Вместе с тем, эксперты Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.