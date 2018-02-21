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В Ізраїлі озвучили ставку податку для криптовалюти

В Ізраїлі озвучили ставку податку для криптовалюти

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Податкова служба Ізраїлю вводить оподаткування на криптовалюту. Тепер "криптокошти", подібні до біткоіна, будуть обкладатися податком як товарна одиниця. Про це пише CTech, передає УНН.

"Оскільки криптотерміни розглядаються Податковою службою Ізраїлю як фінансові активи, а не валюта, ізраїльські компанії, що використовують цифрові монети у своїй повсякденній діяльності, повинні будуть платити податок на додану вартість (ПДВ)", - йдеться в повідомленні.

Так, індивідуальні інвестори повинні будуть платити податок в 25% на приріст капіталу. Крім того, підприємства та біржі, які торгують криптовалютами, обкладатимуть податком на додану вартість в розмірі 17% (ПДВ).

При цьому деякі інвестори будуть звільнені від сплати податків. Піти від оподаткування можна буде в разі, якщо криптовалюта використовується для інвестиційних цілей.

Відповідний документ був опублікований податковою службою Ізраїлю в понеділок, 19 лютого. Нові правила вступають в силу в 2018 фінансовому році.

У той же час Україна поки ще не визначилася в питанні регулювання ринку криптовалют.

В українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного з законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (його нещодавно звільнили з посади голови фінансового комітету ВРУ). До авторського колективу свого документа ("Про стимулювання ринку криптовалют і її похідних") він включив навіть подружку - Анастасію Байбородінк.

Разом з тим, експерти Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" безглуздим і популістським. А за даними ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.

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