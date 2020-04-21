В Израиле коронавирусный кризис заставил Нетаньяху и Ганц объединиться в коалицию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Лидеры партий "Ликуд" и "кахоль-Лаван" сообщили, что подписали соглашение о создании правительства национального единства и подчеркнули необходимость этого шага на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В понедельник, 20 апреля, они объявили о решении сформировать большую коалицию по итогам парламентских выборов 2 марта и сообщили, что подписали соглашение о создании правительства национального единства.
Одновременно переговорные команды партии Нетаньяху "Ликуд" и партии Ганца "Кахоль-Лаван" указали, что переговоры будут продолжены. По данным СМИ, соглашение Нетаньяху и Ганц предусматривает переход должности премьер-министра. При этом нынешний глава правительства займет этот пост первым на ближайшие полтора года, потом он перейдет к Ганц.
Обе стороны также подтвердили, что создание большой коалиции необходимо ввиду коронавирусного кризиса. "Мы предотвратили проведение четвёртых выборов. Мы будем защищать демократию", - написал Бени Ганц в Twitter. Кроме того, он пообещал бороться против пандемии коронавируса и заботиться о гражданах страны.
Напомним, накануне в Тель-Авиве прошла акция протеста за "спасение демократии". Демонстранты выступили против коалиционных переговоров Нетаньяху и Ганца.