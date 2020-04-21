В Ізраїлі коронавірусна криза змусила Нетаньяху і Ганца об'єднатися в коаліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Лідери партій "Лікуд" і "Кахоль-Лаван" повідомили, що підписали угоду про створення уряду національної єдності і наголосили на необхідності цього кроку на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
У понеділок, 20 квітня, вони оголосили про рішення сформувати велику коаліцію за підсумками парламентських виборів 2 березня і повідомили, що підписали угоду про створення уряду національної єдності.
Одночасно переговорні команди партії Нетаньяху "Лікуд" і партії Ганца "Кахоль-Лаван" вказали, що переговори будуть продовжені. За даними ЗМІ, угода Нетаньяху і Ганц передбачає перехід посади прем'єр-міністра. При цьому нинішній глава уряду займе цей пост першим на найближчі півтора року, потім він перейде до Ганца.
Обидві сторони також підтвердили, що створення великої коаліції необхідно з огляду на коронавірусну кризу. "Ми запобігли проведення четверте виборів. Ми будемо захищати демократію", - написав Бені Ганц в Twitter. Крім того, він пообіцяв боротися проти пандемії коронавірусу і піклуватися про громадян країни.
Нагадаємо, напередодні в Тель-Авіві пройшла акція протесту за "порятунок демократії". Демонстранти виступили проти коаліційних переговорів Нетаньяху і Ганц.