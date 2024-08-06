В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен

В течение июля Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, оказала помощи почти на миллион гривен, пишет УНН.

"Июль подчеркнул значение каждого вашего вклада в большое дело благотворительности. Каждая гривна, которую вы донатите, меняет жизнь, спасает и восстанавливает будущее для многих. Сумма оказанной благотворительной помощи за прошлый месяц составила более 960 000 грн", - сообщили в Бирже Благотворительности.

В "ДоброДій" уточнили, что начиная с февраля 2022 года Биржа предоставила помощи на почти 127 миллионов гривен.

В частности, с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину благодаря благотворителям ВСУ получили более 91,5 миллиона гривен. Кроме того, за этот период было собрано почти 8,5 миллионов гривен для обеспечения насущных потребностей медицинских учреждений.

Тяжелобольные дети получили помощь на более чем 13 миллионов гривен, что позволило им продолжить необходимые лечение и реабилитацию.

Для гуманитарной поддержки и на социальные инициативы Биржа Благотворительности собрала почти 14 миллионов гривен, которые направили на улучшение условий жизни и предоставление образовательных возможностей.

Приобщиться к любому из благотворительных проектов, который откликнется в вашем сердце и срезонирует с вашей потребностью помогать другим, можно на официальном сайте https://248.dp.ua Биржи благотворительности "ДоброДій".

Напомним

В июле Биржа благотворительности "ДоброДій" отпраздновала 10-летний юбилей своей работы. По случаю Дня рождения был запущен флешмоб #ДіюДобром. Кроме того "ДоброДій" стала лауреатом национального конкурса "Благотворительная Украина - 2023".