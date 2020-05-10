В Ивано-Франковской области разыскали и задержали угонщика автомобиля

9 мая в 15:25 в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля. Заявительница сообщила, что неизвестный завладел транспортным средством «Опель Вектра» в селе Томашовке, что в Кольском районе. Пояснила, что незапертую машину водитель оставил на дороге возле дома с ключом в замке зажигания.

После сообщения на розыск автомобиля и задержанию злоумышленника ориентированы наряды полиции. Правоохранители немедленно определили возможные пути выезда из данного населенного пункта и дальнейшие направления движения. Оперативно-розыскными мероприятиями и по «горячим следам» оперативникам менее чем за час удалось остановить угнанный автомобиль между селами Студинка и Средний Бабин. Полицейские задержали злоумышленника, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Последние выяснили, что к преступлению причастен 27-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Он проезжал с. Томашовке велосипедом и заметил автомобиль в свободном доступе, после чего решил завладеть им.

Мужчине грозит уголовная ответственность согласно ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В дальнейшем следователи сообщат о подозрении злоумышленнику, а суд изберет меру пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Вышгороде задержали работника СТО, который на чужом авто поехал в столицу.