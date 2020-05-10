В Івано-Франківській області розшукали і затримали викрадача автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Завдяки злагодженим діям поліцейських Калуського відділу поліції менш ніж за годину викрадений автомобіль повернуто власникові, а зловмисника затримано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
9 травня о 15:25 до поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля. Заявниця повідомила, що невідома особа заволоділа транспортним засобом «Опель Вектра» у селі Томашівці, що у Калуському районі. Пояснила, що незачинену автівку водій залишив на дорозі біля будинку з ключем у замку запалювання.
Після повідомлення на розшук автомобіля і затримання зловмисника орієнтовано наряди поліції. Правоохоронці негайно визначили можливі шляхи виїзду з даного населеного пункту та подальші напрямки руху. Оперативно-розшуковими заходами та за «гарячими слідами» оперативникам менш ніж за годину вдалося зупинити викрадений автомобіль між селами Студінка і Середній Бабин. Поліцейські затримали зловмисника, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Останні з'ясували, що до злочину причетний 27-річний місцевий мешканець, раніше судимий за аналогічні злочини. Він проїжджав с. Томашівці велосипедом і помітив автомобіль у вільному доступі, після чого вирішив заволодіти ним.
Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність згідно ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України. В подальшому слідчі повідомлять про підозру зловмиснику, а суд обере міру запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
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