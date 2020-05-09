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У Вишгороді затримали працівника СТО, який на чужому авто поїхав до столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Група реагування патрульної поліції за гарячим слідом затримала працівника СТО, який на чужому авто вирішив з’їздити до столиці у власних справах. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

У Вишгороді затримали працівника СТО, який на чужому авто поїхав до столиці

Затримали правопорушника за орієнтуванням, на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Зловмисником виявився 45-річний чоловік, який в минулому вже мав проблеми із законом.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання щодо оголошення підозри. Слідство триває.

Нагадаємо, в Україні затримали міжрегіональну банду "елітних" автокрадіїв: збитки близько 10 млн гривень.

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