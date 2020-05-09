В Вышгороде задержали работника СТО, который на чужом авто поехал в столицу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Группа реагирования патрульной полиции по горячим следам задержала работника СТО, который на чужом авто решил съездить в столицу по своим делам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
Задержали правонарушителя по ориентировке, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.
Злоумышленником оказался 45-летний мужчина, который в прошлом уже имел проблемы с законом.
Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от одной тысячи до одной тысячи двухсот тысяч рублей или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.
Решается вопрос об объявлении подозрения. Следствие продолжается.
Напомним, в Украине задержали межрегиональную банду "элитных" автоворов: убытки около 10 млн гривен.