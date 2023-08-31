В Италии погибли пятеро железнодорожников, попав под поезд

Детали

По меньшей мере пять человек погибли в результате наезда скоростного поезда на железнодорожников в Италии в среду вечером.

Работники заменяли часть пути вблизи северного города Турин, сообщило итальянское информационное агентство Ansa.

Мэр города Брандиццо Паоло Бодони сообщил местным СМИ, что ведется расследование. Он назвал инцидент "ужасающим" и "огромной трагедией".

В своем заявлении Итальянская железнодорожная сеть (RFI) выразила "глубокую скорбь" в связи с инцидентом.

Машинисту поезда на месте происшествия была оказана скорая помощь от шока, но физически он не пострадал. По данным издания, двое железнодорожников остались невредимыми.

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