В Италии погибли пятеро железнодорожников, попав под поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Италии во время работ на железнодорожных путях на железнодорожников наехал скоростной поезд. В результате этого 5 человек погибли, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
По меньшей мере пять человек погибли в результате наезда скоростного поезда на железнодорожников в Италии в среду вечером.
Работники заменяли часть пути вблизи северного города Турин, сообщило итальянское информационное агентство Ansa.
Мэр города Брандиццо Паоло Бодони сообщил местным СМИ, что ведется расследование. Он назвал инцидент "ужасающим" и "огромной трагедией".
В своем заявлении Итальянская железнодорожная сеть (RFI) выразила "глубокую скорбь" в связи с инцидентом.
Машинисту поезда на месте происшествия была оказана скорая помощь от шока, но физически он не пострадал. По данным издания, двое железнодорожников остались невредимыми.
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