В Италии зафиксировано наименьшее количество умерших от COVID-19 с начала карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Италии за последние сутки было зафиксировано наименьшее количество умерших от COVID-19 со времени введения по всей стране ограничений на передвижение. За последние сутки количество летальных случаев составляет 174. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу гражданской защиты Италии.
Так, 174 умерших от COVID-19 — это самый низкий показатель с 10 марта, когда в стране ввели жесткий карантин и было зафиксировано 168 смертей, вызванных коронавирусной инфекцией. На пике пандемии в Италии количество умерших приближалась к тысяче.
Всего за время пандемии в Италии подтверждено 210,7 тысячи случаев заражения. Количество новых случаев за последние сутки составляло 1389, что тоже является самым низким показателем с 10 марта. В стране умерли 28,9 тысячи человек, у которых подтвердили заражение коронавирусом. Это — самый высокий показатель в Европе и второй в мире после США.
По данным Службы гражданской защиты в стране протестировано на коронавирус 1,457 миллиона человек из общего населения в примерно 60 млн, сообщает DW.
Напомним, что правительство Италии планирует начать с 4 мая ослабление карантина.