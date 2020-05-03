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В Италии зафиксировано наименьшее количество умерших от COVID-19 с начала карантина

Киев • УНН

 • 16144 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Италии за последние сутки было зафиксировано наименьшее количество умерших от COVID-19 со времени введения по всей стране ограничений на передвижение. За последние сутки количество летальных случаев составляет 174. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу гражданской защиты Италии.

В Италии зафиксировано наименьшее количество умерших от COVID-19 с начала карантина

Так, 174 умерших от COVID-19 — это самый низкий показатель с 10 марта, когда в стране ввели жесткий карантин и было зафиксировано 168 смертей, вызванных коронавирусной инфекцией. На пике пандемии в Италии количество умерших приближалась к тысяче.

Всего за время пандемии в Италии подтверждено 210,7 тысячи случаев заражения. Количество новых случаев за последние сутки составляло 1389, что тоже является самым низким показателем с 10 марта. В стране умерли 28,9 тысячи человек, у которых подтвердили заражение коронавирусом. Это — самый высокий показатель в Европе и второй в мире после США.

По данным Службы гражданской защиты в стране протестировано на коронавирус 1,457 миллиона человек из общего населения в примерно 60 млн, сообщает DW.

Напомним, что правительство Италии планирует начать с 4 мая ослабление карантина.

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