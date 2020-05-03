В Італії зафіксована найменша кількість померлих від COVID-19 з початку карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Італії за останню добу було зафіксовано найменшу кількість померлих від COVID-19 з моменту запровадження у всій країні обмежень на пересування. За останню добу кількість летальних випадків становить 174. Про це повідомляє УНН із посиланням на Службу цивільного захисту Італії.
Так, 174 померлих від COVID-19 — це найнижчий показник з 10 березня, коли в країні запровадили жорсткий карантин та було зафіксовано 168 смертей, спричинених коронавірусною інфекцією. На піку пандемії в Італії кількість померлих наближалась до тисячі.
Загалом за час пандемії в Італії підтверджено 210,7 тисячі випадків зараження. Кількість нових випадків за останню добу становила 1389, що теж є найнижчим показником з 10 березня. У країні померли 28,9 тисячі людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом. Це — найвищий показник в Європі та другий у світі після США.
За даними Служби з цивільного захисту, в країні протестовано на коронавірус 1,457 мільйона осіб із загального населення у приблизно 60 мільйонів, повідомляє DW.
Нагадаємо, що уряд Італії планує почати з 4 травня послаблення карантинних обмежень.