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В Італії зафіксована найменша кількість померлих від COVID-19 з початку карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В Італії за останню добу було зафіксовано найменшу кількість померлих від COVID-19 з моменту запровадження у всій країні обмежень на пересування. За останню добу кількість летальних випадків становить 174. Про це повідомляє УНН із посиланням на Службу цивільного захисту Італії.

В Італії зафіксована найменша кількість померлих від COVID-19 з початку карантину

Так, 174 померлих від COVID-19 — це найнижчий показник з 10 березня, коли в країні запровадили жорсткий карантин та було зафіксовано 168 смертей, спричинених коронавірусною інфекцією. На піку пандемії в Італії кількість померлих наближалась до тисячі.

Загалом за час пандемії в Італії підтверджено 210,7 тисячі випадків зараження. Кількість нових випадків за останню добу становила 1389, що теж є найнижчим показником з 10 березня. У країні померли 28,9 тисячі людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом. Це — найвищий показник в Європі та другий у світі після США.

За даними Служби з цивільного захисту, в країні протестовано на коронавірус 1,457 мільйона осіб із загального населення у приблизно 60 мільйонів, повідомляє DW.

Нагадаємо, що уряд Італії планує почати з 4 травня послаблення карантинних обмежень.

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