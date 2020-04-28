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Пандемія COVID-19: незадовго до послаблення карантину в Італії - інфіковано понад 200 тисяч осіб, 27,3 тисяч померли

Пандемія COVID-19: незадовго до послаблення карантину в Італії - інфіковано понад 200 тисяч осіб, 27,3 тисяч померли

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання склала 382 особи. Всього з початку спалаху померли 27,3 тисяч осіб, заявив у вівторок глава Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі, зазначає УНН з посиланням на видання Corriere della Sera, а також дані Міністерства охорони здоров’я Італії.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом, станом на 28 квітня сягнула понад 200 тисяч осіб, за останню добу зафіксували 1 591 новий випадок хвороби, що фіксує пониження показників поширення COVID-19 на території країни за довгий відрізок часу.

Від початку епідемії померли 27 359 осіб (зокрема за добу зафіксували 382 смерті, даний показник зріс у порівнянні з минулим днем), одужала за весь час 68 941 особа, що знову більше за число інфікованих за добу, на інтенсивній терапії перебувають 1 863 особи, кількість вперше за довгий час затрималася на позначці менше 2000 осіб та зменшується вже четвертий тиждень поспіль.

До прикладу, 27 квітня повідомлялося про смерть — 333 осіб.

Додамо, влада Італії оголосила про свої плани з поступового відновлення країни після карантинних обмежень, які “створили серйозне навантаження для третьої за величиною економіки єврозони”, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на прем’єра Італії Джузеппе Конте. Заплановані заходи будуть реалізовуватися з 4 травня.

Зняття карантину не буде таким швидким, як прогнозувалося досі.

Серед послаблень, які запрацюють 4 травня — дозвіл на одиночні заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Зараз за це передбачений штраф.

Молодим людям до 18 років дозволять відвідування родичів за умови використання масок та рукавичок (зараз це допускається лише за надзвичайної потреби). Очікується, що будуть дозволені ігри з малими дітьми на свіжому повітрі.

З 4 травня мають запрацювати нові правила користування громадським транспортом в Італії: вхід до метрополітену дозволятимуть тільки після температурного скрінінгу. В транспорті, включно із автобусами, можна буде їздити лише сидячи, і на відстані один від одного. На станціях можна чекати транспорт лише на відстані не менше метр один від одного.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте поширив обмежувальні заходи, які раніше були введені в кількох регіонах, на територію всієї країни. Вони діяли з 10 березня. Указ про це було опубліковано на сайті уряду Італії.

Пересування по країні дозволялося тільки по роботі, для лікування і в разі екстрених ситуацій. Школи та університети закриті — як і музеї, розважальні заклади і спортивні клуби. Масові зібрання, включаючи весілля і похорони, заборонені. Спортивні змагання будуть або скасовувати, або проводити без глядачів. Люди з температурою вище 37,5°C повинні залишатися вдома і звести до мінімуму контакти з оточуючими.

Згодом, Конте в зверненні до нації 11 березня оголосив про введення нових обмежувальних заходів через поширення коронавірусної інфекції. Заява Конте транслювалося в Facebook.

Звернення італійського прем’єра до нації, 11 березня 2020 року:

По всій Італії закрили більшість магазинів. Виняток зроблять лише для тих, хто продає предмети першої необхідності, такі як продукти харчування і ліки. Газетні і тютюнові кіоски також працюватимуть. Крім того, транспорт, фінансові та виробничі установи продовжать роботу.

Паби, бари і ресторани будуть закриті протягом всього дня. При цьому заклади могли продовжити працювати, доставляючи товари додому.

“Управляти — значить мати бачення на 360 градусів, — сказав Конте в своєму зверненні. — Цей виклик — тепер ми це вже знаємо добре — пов’язаний зі здоров’ям громадян. Це виклик, який піддає жорсткому випробуванню нашу систему охорони здоров’я. Але він пов’язаний також з підтримкою нашої економіки, нашої виробничої мережі, яка складається з маленьких і середніх підприємств. У рішеннях, які я до сих пір приймав, я враховував разом з усіма міністрами все інтереси, всі фактори. Я уклав угоду з совістю. На першому місці є і буде завжди здоров’я італійців”.

Венеція під час пандемії COVID-19:

Берегова охорона Італії доставляє захисні засоби проти COVID-19 на острови країни:

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