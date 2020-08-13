В Италии возобновляют традицию "винных окошек"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88534 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102798 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128170 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108077 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128387 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101453 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102235 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104083 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Италии возобновляют традицию "винных окошек"

В Италии возобновляют традицию "винных окошек"

Киев  •  УНН

 • 12560 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. На фоне COVID-19 в Италии возобновляют древнюю традицию подачи алкогольных напитков и пищи через "окошко", сообщает The Drink Business, передает УНН.

Уточняется, что впервые "винные окошки" появились в XVII веке, когда в Италии бушевала эпидемия бубонной чумы. Сегодня, к старинной традиции уже вернулись несколько заведений во Флоренции, с целью избегать излишних контактов на фоне пандемии коронавируса.

"Винные окошка" - это маленькие люки, которые часто использовались для продажи излишков вина рабочему классу Флоренции.

"Люди могли постучать в маленькие деревянные ставни и наполнить свои бутылки прямо от семей Антинори, Фрескобальди и Рикасоли, которые до сих пор производят некоторые из самых известных итальянских вин", - комментирует президент Ассоциации винных окошек Маттео Фалья.

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"Винные окошка" являются уникальным явлением, присущим Тоскане и Флоренции, но обычно остаются незамеченными общественностью. На старинных стенах Флоренции сейчас можно найти более 150 таких окошек.

Напомним, как сообщалось в УНН, украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще, чем импортное.

Среди наиболее популярных вин в Украине: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) и "Micado" (57,2%).

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