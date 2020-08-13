В Италии возобновляют традицию "винных окошек"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На фоне COVID-19 в Италии возобновляют древнюю традицию подачи алкогольных напитков и пищи через "окошко", сообщает The Drink Business, передает УНН.
Уточняется, что впервые "винные окошки" появились в XVII веке, когда в Италии бушевала эпидемия бубонной чумы. Сегодня, к старинной традиции уже вернулись несколько заведений во Флоренции, с целью избегать излишних контактов на фоне пандемии коронавируса.
"Винные окошка" - это маленькие люки, которые часто использовались для продажи излишков вина рабочему классу Флоренции.
"Люди могли постучать в маленькие деревянные ставни и наполнить свои бутылки прямо от семей Антинори, Фрескобальди и Рикасоли, которые до сих пор производят некоторые из самых известных итальянских вин", - комментирует президент Ассоциации винных окошек Маттео Фалья.
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"Винные окошка" являются уникальным явлением, присущим Тоскане и Флоренции, но обычно остаются незамеченными общественностью. На старинных стенах Флоренции сейчас можно найти более 150 таких окошек.
Напомним, как сообщалось в УНН, украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще, чем импортное.
Среди наиболее популярных вин в Украине: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) и "Micado" (57,2%).