В Італії відновлюють традицію "винних віконець"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На тлі COVID-19 в Італії відновлюють давню традицію подачі алкогольних напоїв та їжі через "віконце", повідомляє The Drink Business, передає УНН.
Уточнюється, що вперше "винні віконця" з'явилися у XVII столітті, коли в Італії вирувала епідемія бубонної чуми. Сьогодні до старовинної традиції вже повернулися кілька закладів у Флоренції, з метою уникати зайвих контактів на тлі пандемії коронавірусу.
"Винні віконця" - це маленькі люки, які часто використовувалися для продажу надлишків вина робітничому класу Флоренції.
"Люди могли постукати у маленькі дерев'яні віконниці і наповнити свої пляшки прямо від сімей Антінорі, Фрескобальді та Рікасолі, які до сих пір виробляють деякі з найвідоміших італійських вин", - коментує президент Асоціації винних віконець Маттео Фалья.
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"Винні віконця" є унікальним явищем, властивим Тоскані і Флоренції, але зазвичай залишаються непоміченими громадськістю. На старовинних стінах Флоренції зараз можна знайти більше 150 таких віконець.
Нагадаємо, як повідомлялося в УНН, українці обирають вино вітчизняного виробництва і купують його частіше, ніж імпортне.
Серед найбільш популярних вин в Україні: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) і "Micado" (57,2%).