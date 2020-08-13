В Італії відновлюють традицію "винних віконець"

Уточнюється, що вперше "винні віконця" з'явилися у XVII столітті, коли в Італії вирувала епідемія бубонної чуми. Сьогодні до старовинної традиції вже повернулися кілька закладів у Флоренції, з метою уникати зайвих контактів на тлі пандемії коронавірусу.

"Винні віконця" - це маленькі люки, які часто використовувалися для продажу надлишків вина робітничому класу Флоренції.

"Люди могли постукати у маленькі дерев'яні віконниці і наповнити свої пляшки прямо від сімей Антінорі, Фрескобальді та Рікасолі, які до сих пір виробляють деякі з найвідоміших італійських вин", - коментує президент Асоціації винних віконець Маттео Фалья.

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"Винні віконця" є унікальним явищем, властивим Тоскані і Флоренції, але зазвичай залишаються непоміченими громадськістю. На старовинних стінах Флоренції зараз можна знайти більше 150 таких віконець.

Нагадаємо, як повідомлялося в УНН, українці обирають вино вітчизняного виробництва і купують його частіше, ніж імпортне.

Серед найбільш популярних вин в Україні: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) і "Micado" (57,2%).