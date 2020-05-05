В Италии в марте зафиксировано на 50 процентов больше смертей, чем в предыдущие годы

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Италии, которая является одной из наиболее пораженных распространением нового коронавируса стран в мире, в марте текущего года умерло гораздо больше людей, чем в прошлом в предыдущие годы. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили Национальный институт статистики Италии (Istat) и исследовательский Национальный институт здоровья (ISS), передает УНН со ссылкой на DW.