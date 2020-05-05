В Італії у березні зафіксовано на 50 відсотків більше смертей, ніж в попередні роки

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 173844 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 129506 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 114275 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 121870 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 141818 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 144735 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229497 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217307 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187508 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177219 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2.8м/с
73%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 12166 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 11555 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 13467 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 11921 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 11184 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 173846 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 169385 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 288826 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 311311 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 392987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 55072 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38007 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52434 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54022 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 129233 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

В Італії у березні зафіксовано на 50 відсотків більше смертей, ніж в попередні роки

Київ • УНН

 • 10540 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. В Італії, яка є однією з найбільш уражених поширенням нового коронавірусу країн у світі, у березні поточного року померло значно більше людей, ніж цього місяця в попередні роки. Про це у понеділок, 4 травня, повідомили Національний інститут статистики Італії (Istat) та дослідницький Національний інститут здоров’я (ISS), передає УНН із посиланням на DW.

В Італії у березні зафіксовано на 50 відсотків більше смертей, ніж в попередні роки

За їхніми даними, в березні поточного року кількість смертей була на 49,4 відсотка вищою порівняно з середнім показником за аналогічний місяць у 2015-19 роках. За період з 20 лютого, коли в Італії було зафіксовано смерть першої людини з коронавірусом, до 31 березня зростання становило 38,7 відсотка, повідомляє агентство новин AFP.

Показник так званої надлишкової смертності може вказувати на те, що в Італії внаслідок інфікування новим коронавірусом померло значно більше людей, аніж офіційно зафіксовано. Станом на вечір 4 травня в країні офіційна статистика каже про понад 29 тисяч померлих, в яких діагностували зараження коронавірусом.

Як зазначає видання, статистика охоплює переважно померлих у лікарнях. У будинках для літніх людей на наявність коронавірусу робили не так багато тестів, а скільки людей померли удома від ускладнень, спричинених інфекцією, — невідомо.

За оприлюдненими 4 квітня даними, у березні цього року в Італії померли на 25354 людини більше, ніж у середньому в березні в п’ять попередніх років. З цього числа 13691 людина, або 54 відсотки, були інфіковані коронавірусом, йдеться у спільній заяві двох італійських установ.

Щодо решти 11663 жертв, то існують три “гіпотези”: померлі були інфіковані коронавірусом, однак ніколи не проходили тестування; вони померли від “непрямих наслідків” коронавірусної інфекції, яка ускладнила їхні попередні захворювання; вони померли від інших захворювань, оскільки система охорони здоров’я була перевантажена боротьбою з епідемією COVID-19.

Італія за кількістю померлих від коронавірусу утримує “лідерство” в Європі. За останню добу, за даними управління цивільного захисту країни, оприлюдненими ввечері 4 травня, померли ще 195 людей, в яких виявили коронавірус, загальне число жертв зросло до 29079. Кількість інфікованих зросла за добу на 1221 до майже 212 тисяч.

Утім, число активних випадків у країні вперше з 10 квітня опустилося нижче позначки в 100 тисяч. Послаблення темпів поширення коронавірусної інфекції останніми тижнями дозволило уряду країни послабити з 4 травня жорсткі карантинні заходи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.17
Bitcoin
$80,889.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.91
Ethereum
$1,547.41