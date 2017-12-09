В Италии авто влетело в толпу людей на рождественской ярмарке, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В городе Сондра в провинции Ломбардия, на севере Италии, водитель въехал в гостей рождественской ярмарки, передает УНН со ссылкой на Rai News.
Сообщается, что это событие произошло в центральном районе города под названием Пьяцца Гарибальди. Отмечается, что возможно мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате наезда 4 человека получили травмы, в т.ч. один человек - серьезные.
Кроме того отмечается, что мужчина пытался выскочить из машины и убежать, но был задержан полицией.
Версия террористического акта правоохранителями не рассматривается.
Как сообщал УНН, во Франции авто влетело в толпу людей.