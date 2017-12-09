В Італії авто влетіло у натовп людей на різдвяному ярмарку, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У місті Сондріо в провінції Ломбардія, що на півночі Італії, водій в'їхав в гостей різдвяного ярмарку, передає УНН з посиланням на Rai News.
Повідомляється, що ця подія сталася у центральному районі міста під назвою П'яцца Гарібальді. Зазначається, що чоловік ймовірно перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок наїзду 4 людини отримали травми, у т.ч. одна особа - серйозні.
Крім того зазначається, що чоловік намагався вискочити з авта і втекти, але був затриманий поліцією.
Версія терористичного акту правоохоронцями не розглядається.
Як повідомляв УНН, у Франції авто влетіло у натовп людей.