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В Італії авто влетіло у натовп людей на різдвяному ярмарку, є постраждалі

В Італії авто влетіло у натовп людей на різдвяному ярмарку, є постраждалі

Київ • УНН

 • 12303 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У місті Сондріо в провінції Ломбардія, що на півночі Італії, водій в'їхав в гостей різдвяного ярмарку, передає УНН з посиланням на Rai News.

Повідомляється, що ця подія сталася у центральному районі міста під назвою П'яцца Гарібальді. Зазначається, що чоловік  ймовірно перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок наїзду 4 людини отримали травми, у т.ч. одна особа - серйозні.

Крім того зазначається, що чоловік намагався вискочити з авта і втекти, але був затриманий поліцією.

Версія терористичного акту правоохоронцями не розглядається.

Як повідомляв УНН, у Франції авто влетіло у натовп людей.

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