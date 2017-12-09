В Італії авто влетіло у натовп людей на різдвяному ярмарку, є постраждалі

Повідомляється, що ця подія сталася у центральному районі міста під назвою П'яцца Гарібальді. Зазначається, що чоловік ймовірно перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок наїзду 4 людини отримали травми, у т.ч. одна особа - серйозні.

Крім того зазначається, що чоловік намагався вискочити з авта і втекти, але був затриманий поліцією.

Версія терористичного акту правоохоронцями не розглядається.

Як повідомляв УНН, у Франції авто влетіло у натовп людей.