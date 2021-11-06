В Италии 70 членов мафиозной группировки "Ндрангета" приговорили к 20 годам

Детали

Осужденным были ранее предъявлены обвинения в покушении на убийство, отмывании денег, торговле наркотиками, вымогательстве и других преступлениях. По данным агентства, еще около 20 человек были оправданы. Отмечается, что в отношении упомянутых 90 человек процесс прошел по сокращенной форме, в дальнейшем перед судом предстанут еще по меньшей мере 300 человек.

Напомним

Судебный процесс в Калабрии начался в январе 2021 года. Ожидается, что он продлится минимум три года. Заседания проходят в специально оборудованном бункере. Обвинение включает более 400 пунктов.

Справочно

“Ндрангета” считается одной из самых влиятельных теневых организаций Италии и всей Европы. В последнем докладе Национального Следственного антимафиозного комитета (Dia), который был представлен в сентябре в парламенте, правоохранительные органы обратили внимание на способность этой изначально региональной мафии Южной Калабрии пускать корни вне традиционной зоны влияния. Комитет также пришел к выводу, что Ндрангете принадлежит ведущая роль в международном наркотрафике.

В 80-х годах прошлого века в рамках расследования против сицилийской мафии “Коза ностра” перед судом предстало около 470 человек. Тогда по итогам масштабного процесса было вынесено более 340 обвинительных приговоров, 19 подсудимых получили пожизненный приговор.