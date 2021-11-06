В Італії 70 членів мафіозного угруповання "Ндрангета" засудили до 20 років

Деталі

Засудженим були раніше пред’явлені звинувачення у замаху на вбивство, відмиванні грошей, торгівлі наркотиками, здирстві та інших злочинах. За даними агентства, ще близько 20 людей було виправдано. Зазначається, що щодо згаданих 90 осіб процес пройшов за скороченою формою, надалі перед судом постануть ще щонайменше 300 осіб.

Нагадаємо

Судовий процес у Калабрії розпочався у січні 2021 року. Очікується, що він триватиме щонайменше три роки. Засідання відбуваються у спеціально обладнаному бункері. Звинувачення включає понад 400 пунктів.

Довідково

“Ндрангета” вважається однією з найвпливовіших тіньових організацій Італії та всієї Європи. В останній доповіді національного слідчого антимафіозного комітету (Dia), яка була представлена ​​у вересні в парламенті, правоохоронні органи звернули увагу на здатність цієї спочатку регіональної мафії південної Калабрії пускати коріння поза традиційною зоною впливу. Комітет також дійшов висновку, що Ндрангете належить провідна роль у міжнародному наркотрафіку.

У 80-х роках минулого століття в рамках розслідування проти сицилійської мафії “Коза ностра” перед судом постало близько 470 осіб. Тоді за підсумками масштабного процесу було винесено понад 340 обвинувальних вироків, 19 підсудних отримали довічний вирок.