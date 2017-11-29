В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Как отмечает издание, причиной аварии могли стать сильные дожди в регионе. По меньшей мере 27 человек были травмированы, из которых 2 человека получили травмы тяжелой степени.

Один человек находится в тяжелом состоянии, ее вертолетом доставили в больницу в Севилье.

Как сообщал УНН, в ДР Конго в результате схода поезда с рельсов погибли 34 человека.