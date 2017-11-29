В Іспанії пасажирський поїзд зійшов з рейок, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Пассажирський потяг, що прямував з Малаги до Севільї з 79 пасажирами на борту, зійшов з рейок в районі населеного пункту Арахан, передає УНН з посиланням на El Pais.
Як зазначає видання, причиною аварії могли стати сильні дощі в регіоні. Щонайменше 27 людей було травмовано, з яких 2 людини отримали травми важкого ступеню.
Одна людина знаходиться в важкому стані, її вертольотом доставили до лікарні Севільї.
Як повідомляв УНН, у ДР Конго унаслідок сходження поїзда з рейок загинули 34 людини.