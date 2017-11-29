В Іспанії пасажирський поїзд зійшов з рейок, є постраждалі

Як зазначає видання, причиною аварії могли стати сильні дощі в регіоні. Щонайменше 27 людей було травмовано, з яких 2 людини отримали травми важкого ступеню.

Одна людина знаходиться в важкому стані, її вертольотом доставили до лікарні Севільї.

Як повідомляв УНН, у ДР Конго унаслідок сходження поїзда з рейок загинули 34 людини.