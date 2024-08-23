В Исландии объявлено чрезвычайное положение из-за извержения вулкана Сундхнукур

В Исландии объявлено чрезвычайное положение и эвакуация из-за извержения вулкана Сундхнукур. Разлом достиг 4 км, пик извержения ожидается в ближайшие часы. Об этом сообщает RÚV, передает УНН.

Детали

Возле исландского города Гриндавик началось извержение вулкана Сундхнукур, что привело к объявлению чрезвычайного положения и эвакуации целой территории. Вулканический разлом, из которого вырывается магма, достиг длины почти 4 км. По данным ученых, пик извержения, вероятно, будет достигнут в течение нескольких часов.

Извержение, которое началось в 21:26, расширилось на 1,5 км всего за 40 минут. Это произошло после мощного землетрясения, произошедшего примерно часом ранее. Извержение напоминает два предыдущих вулканических процесса на полуострове Рейкьянесс. Через час после начала извержения длина кратера составляла почти четыре километра.

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