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В Ісландії оголошено надзвичайний стан через виверження вулкана Сундхнукур

В Ісландії оголошено надзвичайний стан через виверження вулкана Сундхнукур

Київ • УНН

 • 17286 перегляди

Біля міста Гріндавік почалося виверження вулкана Сундхнукур. Оголошено надзвичайний стан, проводиться евакуація, розлом досяг 4 км, пік виверження очікується найближчими годинами.

У Ісландії оголошено надзвичайний стан і евакуацію через виверження вулкана Сундхнукур. Розлом досяг 4 км, пік виверження очікується найближчими годинами. Про це повідомляє RÚV, передає УНН.

Деталі

Біля ісландського міста Гріндавік розпочалося виверження вулкана Сундхнукур, що призвело до оголошення надзвичайного стану та евакуації цілої території. Вулканічний розлом, з якого виривається магма, досяг довжини майже 4 км. За даними вчених, пік виверження, ймовірно, буде досягнутий протягом кількох годин.

Виверження, яке почалося о 21:26, розширилося на 1,5 км всього за 40 хвилин. Це сталося після потужного землетрусу, що стався приблизно годиною раніше. Виверження нагадує два попередні вулканічні процеси на півострові Рейкьянесс. Через годину після початку виверження довжина кратера становила майже чотири кілометри.

Виверження вулкану на Сицилії порушило польоти в аеропорту Катанії05.07.24, 16:55 • 15127 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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