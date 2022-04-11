В Ирпене усилен комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Председатель Киевской ОГА Александр Павлюк сообщил, что в Ирпене усилен комендантский час, передает УНН.
Детали
Временные ограничения будут действовать в административных границах города с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля.
Напоминаем, в это время запрещается находиться на улицах, посещать общественные места, пересекать город транспортом или пешком. Исключение - при наличии специального пропуска и удостоверения личности.
Добавим
На территории Гостомельского поселкового совета временные ограничения будут действовать до 06:00 часов 14 апреля.