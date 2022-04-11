В Ирпене усилен комендантский час

Детали

Временные ограничения будут действовать в административных границах города с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля.

Напоминаем, в это время запрещается находиться на улицах, посещать общественные места, пересекать город транспортом или пешком. Исключение - при наличии специального пропуска и удостоверения личности.

Добавим

На территории Гостомельского поселкового совета временные ограничения будут действовать до 06:00 часов 14 апреля.