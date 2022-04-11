В Ірпені посилено комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Голова Київської ОДА Олександр Павлюк повідомив, що в Ірпені посилено комендантську годину, передає УНН.
Деталі
Тимчасові обмеження діятимуть в адміністративних межах міста з 06:00 12 квітня до 09:00 15 квітня.
Нагадуємо, у цей час забороняється перебувати на вулицях, відвідувати громадські місця, перетинати місто транспортом або пішки. Виключення – за наявності спеціальної перепустки та посвідчення особи.
Додамо
На території Гостомельської селищної ради тимчасові обмеження діятимуть до 06:00 години 14 квітня.