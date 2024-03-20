В Ирпене мужчина с ножом угрожал своему родственнику, вмешалась полиция

В Ирпене мужчина разгуливал по улице с ножом. Его близкий родственник заявил на него в полицию, добавив, что мужчина угрожал ему ножом. Полицейские Киевщины расследуют этот инцидент, пишет УНН.

Детали

В пресс-службе полиции региона рассказали, что 19 марта, около 16:50, в Бучанское районное управление полиции Киевщины поступило сообщение о том, что в городе Ирпень неизвестный мужчина передвигается по улице и угрожает прохожим ножом.

На место сразу выехали правоохранители. Они разыскали описанного мужчину с холодным оружием. Он на копов среагировал негативно, и демонстрировал злостное неповиновение требованиям сотрудников полиции. Правоохранителям удалось убедить мужчину опустить нож.

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В полиции отметили, что предварительно сообщение об угрозах горожанам не подтвердилось. Зато правоохранители выяснили, что между мужчиной и его близким родственником произошел конфликт.

Оба лица установлены и находятся на месте происшествия. Правоохранители проводят неотложные следственные действия по документированию правонарушения. - заявили в нацполиции.

Подробности этой истории в полиции пообещали предоставить позже.