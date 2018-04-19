В Иране произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ.19 апреля. УНН. В иранской провинции Бушир произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что недалеко от эпицентра землетрясения, который находился на глубине 18 км, находится атомная электростанция.
Отмечается, что в сельской местности провинции много домов построено из саманных блоков, которые, как известно, легко рассыпаются в подверженном землетрясениям Иране.
На данный момент нет информации пор жертв и повреждения.
Как сообщал УНН, 16 апреля в Ираке произошло землетрясение магнитудой 4,5, а на Молуккских островах Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.