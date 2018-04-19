В Иране произошло мощное землетрясение

Отмечается, что недалеко от эпицентра землетрясения, который находился на глубине 18 км, находится атомная электростанция.

Отмечается, что в сельской местности провинции много домов построено из саманных блоков, которые, как известно, легко рассыпаются в подверженном землетрясениям Иране.

На данный момент нет информации пор жертв и повреждения.

Как сообщал УНН, 16 апреля в Ираке произошло землетрясение магнитудой 4,5, а на Молуккских островах Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.