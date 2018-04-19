В Ірані стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ.19 квітня. УНН. В іранській провінції Бушир стався землетрус магнітудою 5,9. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Відмічається, що недалеко від епіцентру землетрусу, який знаходився на глибині 18 км, знаходиться атомна електростанція.
Зазначається, що в сільській місцевості провінції багато домівок збудовано з саманних блоків, які, як відомо, легко розсипаються у схильному до землетрусів Ірані.
На даний момент немає інформації пор жертв і пошкодження.
Як повідомляв УНН, 16 квітня в Іраку стався землетрус магнітудою 4,5, а на Молуккських островах Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9.