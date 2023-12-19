В Иране перестали работать 70% автозаправок из-за хакерской атаки

Почти 70% автозаправочных станций Ирана вышли из строя из-за кибератаки. Об этом сообщает агентство Синьхуа, пишет УНН.

Техническая неисправность на некоторых заправочных станциях страны была вызвана заговором врагов с целью повлиять на благосостояние иранского народа, заявили в Национальной иранской компании по переработке и распределению нефти (NIORDC).

Детали

В заявлении говорится, что эксперты и специализированные рабочие группы работают над решением проблемы, добавляя, что все неисправные АЗС вернутся к нормальному режиму в ближайшее время.

По данным NIORDC, топливо на АЗС страны "будет подаваться в автономном режиме до дальнейшего уведомления".

Джалил Салари, глава NIORDC, сообщил местным СМИ, что сбой в снабжении, который произошел на АЗС страны, был связан с неисправностью систем торговых точек и онлайн-платежей.

Ссылаясь на информированные источники, иранское информационное агентство IRIB сообщило, что сбой мог быть "актом саботажа", осуществленным за рубежом.

Израильские СМИ заявили, что закрытие АЗС по всему Ирану стало результатом кибератаки связанной с израильской хакерской группой под названием "Gonjeshke Darande" или "Хищный воробей".

Агентство отмечает, что в 2022-м году эта группа взяла на себя ответственность за взлом крупного сталелитейного завода на юго-западе Ирана.

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